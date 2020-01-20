Помпео призвал покончить с «тиранией» Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны к сотрудничеству в борьбе за отстранение от должности президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он сообщил после встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке, сообщили западные СМИ.
«Мы должны покончить с тиранией Мадуро, которая наносит ущерб гражданам Венесуэлы и оказывает влияние на весь регион», – сообщил Помпео, передает «Интерфакс».
Он также высказался о необходимости «сотрудничества для борьбы с пагубными последствиями правления Мадуро и гуманитарной катастрофы».
При этом Помпео отметил усилия Колумбии, которая предоставила прибежище беженцам из Венесуэлы. Согласно данным ООН, почти 4 млн человек покинули Венесуэлу с начала 2016 года.
СМИ также сообщили, что Помпео провел встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Ранее Мадуро заявил о готовности к диалогу с США.
Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.
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