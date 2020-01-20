В декабре количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 17% – Госстат

20.01.2020, 20:42, Новости дня

Количество официально зарегистрированных безработных граждан в Украине в декабре 2019 года возросло на 17%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, которая ссылается на Госслужбу занятости.

В ноябре 2019 года число безработных составляло 288,9 тыс. человек, а в декабре возросло до 338,2 тыс. 

Количество вакансий при этом сократилось с 80,9 тыс. в ноябре до 59 тыс. в декабре. 

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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