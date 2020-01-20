Рэпер Гуф задержан в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете

20.01.2020, 20:37, Новости дня

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) по пути из Таиланда в Москву задержали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета.

По данным издания Super, музыкант возвращался с отдыха с пересадкой. На первом же рейсе Долматов устроил дебош прямо в самолете. Сейчас рэпер и его сопровождающие находятся в полиции.

Ранее, находясь на отдыхе в Таиланде, Гуф вызвал на бой «разрушившего его семью» экс-депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова. Тот в ответ назвал рэпера наркоманом и заявил, что не собирается реагировать на его «вызов». 



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