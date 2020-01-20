Клишас: Поправки в Конституцию вынесут на всенародное голосование после принятия парламентом

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию может пройти после принятия закона парламентом, при этом изменения будут вынесены на голосование пакетом. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — сказал Клишас.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы. В документе предусмотрено право Госдумы назначать премьер-министра, он также запрещает госслужащим иметь иностранное гражданство и исключает слово «подряд» из статьи о президентских сроках.

Кроме того, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.

Сейчас Госсовет — это структура, собирающаяся несколько раз в год, возглавляемая президентом и состоящая из глав исполнительной власти всех регионов, всех полпредов, руководства Госдумы и Совета федерации, а также назначаемых президентом бывших губернаторов.

Путин объявил о планах внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он заявил, что изменения должны быть одобрены на всеобщем голосовании.

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