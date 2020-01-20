Мнение: Чайка вылетел…

Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР.

А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе? А сейчас, выходит, этот повод появился?

Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но вот сыновей Юрия Яковлевича вполне могут серьезно обезжирить. Так или не так?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В преддверии встречи Всемирного экономического форума в Давосе, куда приедут самые богатые люди мира, британское благотворительное объединение Oxfam подготовило исследование об имущественном неравенстве, пишет CBS News. Как оказалось, сегодня в руках более 2 тыс. миллиардеров сосредоточено состояние, равное всему, чем владеют 60% населения Земли, вместе взятые. В то время как имущественное неравенство в мире продолжает […]