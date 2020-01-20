Мнение: Чайка вылетел…

20.01.2020, 20:26, Разное

Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР.

А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе?  А сейчас, выходит, этот повод появился?

Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но вот сыновей Юрия Яковлевича вполне могут серьезно обезжирить. Так или не так?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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