Мнение: Чайка вылетел…

Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР.
А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе? А сейчас, выходит, этот повод появился?
Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но вот сыновей Юрия Яковлевича вполне могут серьезно обезжирить. Так или не так?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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