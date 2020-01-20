Военный эксперт Леонков прокомментировал интерес американских СМИ к новой ракете для Су-70 «Охотник»

Не так давно в американских СМИ обсуждалась создаваемая в РФ небольшая по размеру ракета. Комментируя интерес западных журналистов к данному вооружению военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что оно может быть предназначено для Су-70 «Охотник».

Последний, по словам Леонкова, создан в рамках проекта по разработке тяжёлого ударного разведывательного дрона. Небольшие размеры беспилотных летательных аппаратов не позволяют оснащать их стандартными ракетами, поэтому есть необходимость создавать более короткие варианты. По мнению военного эксперта, обсуждаемые в американских СМИ ракеты являются именно «укороченным» типом вооружения для БПЛА и, вероятно, схожи с используемыми бомбардировщиками для удара по наземным целям снарядами.

Алексей Леонков подчеркивает, что российские разработки вооружения для БПЛА, а конкретно для Су-70 «Охотник», не могут быть чем-то «удивительным». Оборонпром США для данного типа летательных аппаратов также создаётся специальное оружие, поэтому интерес к российским разработкам логичный, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».

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