Друг Армена Джигарханяна рассказал о его самочувствии

Известный отечественный актёр, театральный режиссёр и педагог Армен Джигарханян после развода с третьей супругой, украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, периодически попадает на больничную койку. Друг артиста Артур Согомонян пояснил о его самочувствии, уверяя, что текущее состояние здоровья «сравнительно нормальное».

По словам Согомоняна, Армен Борисович сейчас большую часть времени проводит дома, но чувствует себя хорошо. При этом на работу в театр Джигарханян пока не ходит, так как ему это делать сложно, но он старается поддерживать связь с коллегами, а недавно к нему в гости заезжала руководитель, поэтому друг артиста уверен, что всё «в норме».

Сейчас за Арменом Джигарханяном ухаживает его вторая жена Татьяна Власова, с которой он развёлся около пяти лет назад. В одном из телеэфиров она рассказывала, что бывший муж благодарен ей за поддержку и признавался в искренних чувствах. Цымбалюк-Романовская прокомментировала слова Власовой, заявив, что Армен Борисович «не отдаёт отчёта своим действиям» и до такого состояния его довели умышленно, но имён при этом не озвучивала.

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