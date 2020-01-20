«Прекрасная и похорошевшая»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева вновь вернулась к работе после экстренной операции по удалению имплантов. Об этом заявила сама артистка в своей последней публикации в Instagram, продемонстрировав соответствующий снимок. Интернет-пользователи восхитились красотой знаменитости, назвав её похорошевшей.
Своей публикацией 48-летняя телеведущая обрадовала фанатов, переживающих из-за недавней операции по удалению имплантов. На опубликованном снимке Кудрявцева запечатлена в ярком брючном костюме красного цвета. По мнению поклонников, знаменитость выглядит очень хорошо, естественность точно пошла на пользу ей. Помимо этого, юзеры признались, что с нетерпением ждали новых выпусков передач с её участием. Публикация за считанные часы набрала свыше 100 тысяч лайков.
Впрочем, не обошлось и без хейтеров с язвительными комментариями, поинтересовавшихся, когда ведущая предстанет в наряде с глубоким декольте. Напомним, что самыми известными проектами с участием Кудрявцевой являются шоу ««Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись».
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