«Прекрасная и похорошевшая»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева вновь вернулась к работе после экстренной операции по удалению имплантов. Об этом заявила сама артистка в своей последней публикации в Instagram, продемонстрировав соответствующий снимок. Интернет-пользователи восхитились красотой знаменитости, назвав её похорошевшей.

Своей публикацией 48-летняя телеведущая обрадовала фанатов, переживающих из-за недавней операции по удалению имплантов. На опубликованном снимке Кудрявцева запечатлена в ярком брючном костюме красного цвета. По мнению поклонников, знаменитость выглядит очень хорошо, естественность точно пошла на пользу ей. Помимо этого, юзеры признались, что с нетерпением ждали новых выпусков передач с её участием. Публикация за считанные часы набрала свыше 100 тысяч лайков.

Впрочем, не обошлось и без хейтеров с язвительными комментариями, поинтересовавшихся, когда ведущая предстанет в наряде с глубоким декольте. Напомним, что самыми известными проектами с участием Кудрявцевой являются шоу ««Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В преддверии встречи Всемирного экономического форума в Давосе, куда приедут самые богатые люди мира, британское благотворительное объединение Oxfam подготовило исследование об имущественном неравенстве, пишет CBS News. Как оказалось, сегодня в руках более 2 тыс. миллиардеров сосредоточено состояние, равное всему, чем владеют 60% населения Земли, вместе взятые. В то время как имущественное неравенство в мире продолжает […]