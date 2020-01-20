OAN — вызов свидетелей по импичменту Трампа может стать «оружием» республиканцев

Республиканцы в сенате США пытаются определиться с выгодной стратегией вызова свидетелей в суд по делу об импичменте Трампа, передаёт One America News. Как пишет телеканал, одни предлагают дать защите и обвинению равное число свидетелей, другие вообще намерены ускорить процесс, отказавшись заслушивать показания.

Большое спасибо, что остаётесь с нами. В студии Майк Диноу. Процесс допроса свидетелей по делу об импичменте на суде в сенате республиканцы угрожают использовать как оружие. Репортаж корреспондента One America News Эдди Маккавена.

Видные республиканцы в сенате надеются остановить усилия по вызову свидетелей в суд по делу об импичменте президента Трампа. В то же время они дают понять, что готовы вышибать клин клином. Консерваторы предостерегают умеренных представителей своей фракции, чтобы те не принимали сторону демократов.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол раскритиковал требования вызвать для дачи показаний бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив, что, если республиканцы в конгрессе одобряют свидетелей, недовольных своим увольнением из администрации, то «президент имеет право вызвать любого, кто, по его мнению, может быть полезен для его защиты, обвинение может вызвать, кого захочет, но я не думаю, что мы должны избирательно вызывать свидетелей, которым президент не нравится».

Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что защита президента может вызвать Байденов или даже разоблачителя, автора жалобы на один из телефонных разговоров президента Трампа с украинским президентом, которая и привела к расследованию в рамках импичмента.

Сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз заявила, что, вероятно, поддержит вызов свидетелей по завершении устных прений, точно так же, как сделала это во время суда по делу об импичменте Клинтона.

А сенатор от Юты Митт Ромни также выразил заинтересованность в показаниях Болтона и других.

МИТТ РОМНИ, сенатор США: Но процедура импичмента Клинтона позволяла определиться со свидетелями после вступительных прений. Такая процедура меня устраивает. На данном этапе мне хотелось бы послушать Джона Болтона и других непосредственно осведомлённых свидетелей.



Но сенатор от Техаса Тед Круз подал идею обоюдности в вызове свидетелей: и обвинению в лице демократов, и республиканцам было бы позволено вызвать равное число свидетелей.

Руководство республиканцев, включая лидера большинства в сенате — Митча Макконнелла, выступает против вызова свидетелей и включения дополнительных доказательств, добиваясь ускоренного суда. Критики заявляют, что это попытка быстро оправдать президента.

Эдди Маккавен, One America News.

Дата выхода в эфир 19 января 2019 года.

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