Дело о поставках кокаина из Аргентины в Россию рассмотрит суд присяжных

Солнцевский суд Москвы назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.
«Суд в понедельник провел предварительные слушания и удовлетворил наше ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, назначив их отбор на 14 февраля в 12.00 мск», – приводит его слова ТАСС.
В феврале 2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб, в результате которой в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе нашли около 400 килограммов кокаина.
Сообщалось, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. В рамках дела были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего задержаны шестеро подозреваемых в разных странах.
В апреле прошлого года МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим подозреваемым.
В ноябре генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу.
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