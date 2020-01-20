В Офисе президента Украины объяснили, почему отключили возможность комментировать посты в Instagram

20.01.2020, 20:18, Новости дня

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram отключили функцию комментирования публикаций из-за ботов и рекламы. Об этом 20 января рассказали в ОПУ «Радіо Свобода«.

«В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube», – пояснили в пресс-службе.

Возможность для «обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же, как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского», добавили в ОПУ. 

Об отсутствии возможности комментировать посты на официальной странице Офиса президента Украины в Instagram стало известно 20 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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