В Офисе президента Украины объяснили, почему отключили возможность комментировать посты в Instagram

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram отключили функцию комментирования публикаций из-за ботов и рекламы. Об этом 20 января рассказали в ОПУ «Радіо Свобода«.
«В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube», – пояснили в пресс-службе.
Возможность для «обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же, как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского», добавили в ОПУ.
Об отсутствии возможности комментировать посты на официальной странице Офиса президента Украины в Instagram стало известно 20 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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