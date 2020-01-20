Численность населения Украины в течение 11 месяцев 2019 года сократилась на 230,5 тыс. человек – Госстат

20.01.2020, 20:18, Новости дня

В январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

На 1 декабря 2019 года население страны составило 41 млн 922,7 тыс. человек.

Согласно данным ведомства, численность жителей неуклонно падала от месяца к месяцу.

Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших – 54 живорожденных, отметили в Госстате.

В июле 2018 года Кабмин поручил Государственной службе статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

В сентябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин планирует провести частичную перепись населения, она будет электронной. Первый этап пробной переписи стартовал 1 декабря.

15 января министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что благодаря методике электронной переписи удалось установить фактическое количество населения в Украине, эти данные он пообещал озвучить на наступившей неделе. «Мое личное мнение – традиционную перепись проводить не нужно», – добавил министр.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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