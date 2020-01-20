Папа Франциск: популизм – благодатная почва для антисемитизма

Папа Франциск осудил популизм, заявив, что он порождается «эгоистическим равнодушием» и является благодатной почвой для ненависти, в том числе для антисемитизма.
Понтифик выступил с этим заявлением в ходе встречи с делегацией Центра Симона Визенталя – правозащитной организации, борющейся с антисемитизмом.
Папа Франциск рассказал, что в 2016 году, в ходе паломничества в Польшу, он молился на территории бывшего концлагеря Освенцим (Аушвиц)-Биркенау.
Глава Римско-католической церкви осудил «варварское возрождение антисемитизма» и отметил, что популизм создает благодатную почву для стремительного нарастания ненависти.
Во многих странах Европы, где набирают обороты популистские партии, в последнее время возросло количество антисемитских инцидентов.
Понтифик отметил, что противодействовать ненависти можно, поощряя интеграцию и взаимопонимание.
«Я никогда не устану решительно осуждать все формы антисемитизма», – сказал понтифик.
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