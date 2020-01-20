Папа Франциск: популизм – благодатная почва для антисемитизма

20.01.2020, 20:14, Новости дня

Папа Франциск осудил популизм, заявив, что он порождается «эгоистическим равнодушием» и является благодатной почвой для ненависти, в том числе для антисемитизма.

Понтифик выступил с этим заявлением в ходе встречи с делегацией Центра Симона Визенталя – правозащитной организации, борющейся с антисемитизмом.

Папа Франциск рассказал, что в 2016 году, в ходе паломничества в Польшу, он молился на территории бывшего концлагеря Освенцим (Аушвиц)-Биркенау.

Глава Римско-католической церкви осудил «варварское возрождение антисемитизма» и отметил, что популизм создает благодатную почву для стремительного нарастания ненависти.

Во многих странах Европы, где набирают обороты популистские партии, в последнее время возросло количество антисемитских инцидентов.

Понтифик отметил, что противодействовать ненависти можно, поощряя интеграцию и взаимопонимание.

«Я никогда не устану решительно осуждать все формы антисемитизма», – сказал понтифик.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook. «По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика