Определены лучшие источники витамина D

Специалисты составили список из наилучших источников витамина D. В данный список вошли яичные желтки, сыр в небольших количествах, а также дикие грибы.

Известно, что витамин D является очень важным и нужным для защиты человеческого организма от развития огромного количества заболеваний. Кроме того, именно данный витамин способствует повышению иммунитета организма, а также поддержанию функций мозга, сердца и психического здоровья. Также витамин D необходим для поддержания здоровья костей и мышц, ведь он благоприятно влияет на процесс усвоения кальция, магния и фосфатов. Недавно проведенное исследование помогло ученым составить небольшой список источников витамина D.

Так выяснилось, что отличным источником витамина D является прямое пребывание на солнце без солнцезащитного крема, яичные желтки, сыр и дикие грибы.

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