Исследователи: Процесс старения можно замедлить

20.01.2020, 20:14, Новости дня

Группа ученых поделилась результатами проведенного исследования, в ходе которого выяснилось, что процесс старения может быть замедлен.

Специалисты выяснили, что одним из первых признаков старения является нарушение обмена веществ. Люди с подобной проблемой особенно подвержены развитию сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний. В данном случае процесс старения можно замедлить с помощью постоянного контроля питания и артериального давления. Также организм теряет «молодость», когда снижается его сопротивляемость вирусам и бактериям. На помощь могут прийти закаливания, прогулки на свежем воздухе, активный образ жизни.

Кроме того, исследователи отмечают важность здоровья печени и почек. Все органы человеческого организма должны быть здоровыми, только тогда человек будет чувствовать себя молодым и бодрым.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook. «По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика