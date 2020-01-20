Исследователи: Процесс старения можно замедлить

Группа ученых поделилась результатами проведенного исследования, в ходе которого выяснилось, что процесс старения может быть замедлен.
Специалисты выяснили, что одним из первых признаков старения является нарушение обмена веществ. Люди с подобной проблемой особенно подвержены развитию сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний. В данном случае процесс старения можно замедлить с помощью постоянного контроля питания и артериального давления. Также организм теряет «молодость», когда снижается его сопротивляемость вирусам и бактериям. На помощь могут прийти закаливания, прогулки на свежем воздухе, активный образ жизни.
Кроме того, исследователи отмечают важность здоровья печени и почек. Все органы человеческого организма должны быть здоровыми, только тогда человек будет чувствовать себя молодым и бодрым.
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