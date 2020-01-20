Представлен «умный» стул, способный исправить осанку школьников

Российские разработчики сообщили о создании уникального «умного» стула, основной задачей которого является коррекция осанки школьников.
Авторами необычной, но такой полезной разработки стали ученые из Южно-Уральского государственного университета. Они рассказали, что их стул имеет потайные камеры, в которых скрыты также цифровые датчики. Они же собирают информацию о том, какие позы принимает школьник за время урока. Более того, когда школьник садится неправильно, стул подает специфический сигнал. Так ребенок осознает, что нужно выбрать более полезную для своего здоровья позу. Сообщается, что основа этой технологии заключается в контроле за распределением массы тела.
В рамках эксперимента добровольцы проверили стулья и сделали выводы, что в современных школах они будут крайне полезными и будут способствовать формированию хорошей осанки у школьников.
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