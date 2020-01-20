Ученые нашли новые причины запуска аллергии

Эксперты определили, что клетки реснитчатого эпителия не только принимают активное участие в движении слизи, но еще и в развитии воспалительных процессов, среди которых и аллергические.
Сотрудники Гарвардской медицинской школы рассказали, что некоторые клетки эпителиальной ткани несут на одном своем полюсе огромное количество ресничек. Их согласованное биение облегчает процесс движения слизи и клеток. Оказалось, что также в пазухах носа таких клеток очень много, и они принимают активное участие в запуске иммунной реакции на появлении потенциально опасных веществ, и в результате – на развитие аллергии. Подобные выводы были получены экспертами в рамках эксперимента с культурами клеток реснитчатого эпителия.
Специалисты также добавили, что полученные данные были неоднократно проверены в ходе эксперимента с лабораторными мышами.
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