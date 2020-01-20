Продавщица в Одессе обматерила покупателя за украинский язык

Сотрудница продуктового магазина в Одессе нецензурно выругалась на обратившегося к ней на украинском языке покупателя.
Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсетях. На нем продавщица ругается с покупателем, который обращается к ней на украинском языке, передает РИА «Новости».
«Я понимаю, но говорить с тобой не буду. Иди ***** к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать», – сообщила сотрудница магазина.
Покупатель в ответ заметил, что уже находится в родном городе, однако продавщица заявила, что никто в Одессе не говорит по-украински.
В январе прошлого года заведующая детсадом в Одессе отказалась учить детей на украинском языке и уволилась после скандала.
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