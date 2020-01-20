Мнение: Кому положена помощь?

Когда мы говорим о материнском капитале, ограниченные люди смотрят на проблему узко. Наш президент, человек широких взглядов, поэтому всё подсчитал и решил, что деньги женщинам — хорошо.

Изначально я тоже посмотрела на проблему узко: зачем давать деньги наркоманкам и тунеядкам? Вот, например, одна такая, Айза Анохина, пишет: залетела от наркомана, родила, пойду за деньгами, как прилечу в Россию.



Фото: Соцсети

Если смотреть узко, то, честно говоря, зло берёт — вот таким вот деньги наши выдавать собрались?

Однако, не спешите с выводами, давайте посмотрим на проблему широко, как наш президент!

Разве наши молодые мамочки не нуждаются в поддержке от государства? Кто, если не они, самый незащищённый класс?

Вот у меня была подруга — родила в 23 года первого, в 26 — вторую, а в 27 осталась без мужа (погиб).

Опыта работы нет. Квалификация переводчика за годы декрета почти безвозвратно утеряна. Жить негде. Жрать нечего.

И если бы государство тогда оказывало реальную помощь, помогло бы решить квартирный вопрос, разве было бы это плохо?

Кто может сказать, что Оле не нужна была помощь? Точно не я.

Значит, материнский капитал — это всё-таки благо. Благо, но не безусловное, конечно, а для нормальных людей.

Для тех, кто залетает не после или во время пьянки. Не в наркопритоне. Не под забором.

Наш президент смотрит широко на проблему. В его глазах матери нуждаются в помощи, и он совершенно прав.

Но все ли матери нуждаются в нашей помощи? Раз эта помощь из наших денег, то и нам решать.

Вот я за то, чтобы материнский капитал всё-таки был. Вопрос лишь в том, что давать его нужно адресно. Молодой вдове, матери двоих детей — обязательно. Наркоманке и подзаборной ляди — вот ей не надо.

В СССР всё было не так уж плохо. Были домовые комитеты и управдомы. Товарищеские суды на работе, были и профсоюзы — то есть, организации, которые выдавали бесплатные путёвки, финские стенки и кухонные гарнитуры достойным.

Почему бы и с материнским капиталом не провернуть ту же схему?

Достойным женщинам в трудной ситуации давать больше. А вот мажоркам, наркоманкам, пьяницам, тунеядкам — зачем нам тратить народные деньги на тех, кому они точно не помогут изменить образ жизни?

Если домовой комитет видит, что женщина валяется пьяной на лавке, то поможет ли ей материнский капитал, или деньги лишь усугубят проблему?

Как вы считаете, стоит ли сделать материнский капитал адресным и заслуженным или его можно раздавать всем подряд?

Источник: Лена Миро

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