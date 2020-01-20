Оторвался тромб: ушла из жизни известная актриса

20.01.2020, 20:05, Разное

Актриса театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина скончалась на 27-м году жизни в Пензе. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны артистки прошли 18 января.

Трагическую новость сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков. «Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная», – написал он в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей КАЗАКОВ (@kazakovser) 17 Янв 2020 в 12:06 PST



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook. «По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика