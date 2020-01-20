В Boeing 737 MAX выявлена новая неисправность

Компания Boeing обнаружила ранее неизвестные неисправности в программном обеспечении самолета 737 MAX. Выявленные недочеты могут привести к дальнейшей отсрочке в возобновлении полетов лайнеров этой модели, информирует The Wall Street Journal.

Неисправности обнаружили во время технической проверки. Выяснилось, что у самолетов некорректно работает система, проверяющая работоспособность некоторых агрегатов перед полетом, информирует «Интерфакс».

В американской компании заверяют, что уже работают над устранением этой ошибки. В Boeing выразили надежду, что решение будет вскоре найдено.

В последнее время у 737 Max выявили еще один недочет, информирует BBC. Компания и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружили у лайнера проблемы с проводкой. Две связки проводов расположены слишком близко друг к другу, в результате чего в полете может произойти короткое замыкание, которое может стать причиной авиакатастрофы.

Все недочеты были обнаружены уже после приостановки полетов данной модели.

Напомним, самолет авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, потерпел крушение у берегов Индонезии в октябре 2018 года, жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

Через пять месяцев разбился эфиопский авиалайнер Boeing-737 MAX 8.

После двух авиакатастроф эксплуатация 737 MAX была приостановлена. В обоих случаях произошел сбой в системе улучшения характеристик маневренности. Кроме того, могла не работать функция оповещения о неисправности датчиков.





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