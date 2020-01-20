Microsoft предупредила пользователей об уязвимости в Internet Explorer

Представители корпорации Microsoft заявили о наличии уязвимости «нулевого дня» в браузере Internet Explorer. Благодаря ней у киберзлоумышленников появляется возможность для получения полного контроля над устройствами юзеров. Впрочем, специалисты уже работают над устранением ошибок в системе безопасности.

Как стало известно, ошибка «нулевого дня» вызвана неправильной обработкой движком Internet Explorer объектов в памяти веб-обозревателя. Подобная уязвимость позволяет опытным хакерам запускать на компьютерах пользователей вредоносное программное обеспечение, а также создавать страницы в соцсетях или учетную запись с администраторскими правами. Таким образом, злоумышленники попросту используют девайс по своему усмотрению. К слову, чтобы осуществить свои намерения, хакеры отправляют электронное письмо с вредоносной ссылкой, ведущей на «заражённый сайт».

Переход на вышеназванный веб-ресурс означает, что компьютер переход под контроль преступника. В дальнейшем, они могут узнать личные данные юзеры и удалить информацию с устройства. Более того, данная уязвимость может встретиться у любого владельца ПК с различными версиями Windows. Вскоре должен состояться выход патча, который устранит данную неполадку – его стоит ожидать в обновленной версии ОС.

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