Microsoft предупредила пользователей об уязвимости в Internet Explorer

Представители корпорации Microsoft заявили о наличии уязвимости «нулевого дня» в браузере Internet Explorer. Благодаря ней у киберзлоумышленников появляется возможность для получения полного контроля над устройствами юзеров. Впрочем, специалисты уже работают над устранением ошибок в системе безопасности.
Как стало известно, ошибка «нулевого дня» вызвана неправильной обработкой движком Internet Explorer объектов в памяти веб-обозревателя. Подобная уязвимость позволяет опытным хакерам запускать на компьютерах пользователей вредоносное программное обеспечение, а также создавать страницы в соцсетях или учетную запись с администраторскими правами. Таким образом, злоумышленники попросту используют девайс по своему усмотрению. К слову, чтобы осуществить свои намерения, хакеры отправляют электронное письмо с вредоносной ссылкой, ведущей на «заражённый сайт».
Переход на вышеназванный веб-ресурс означает, что компьютер переход под контроль преступника. В дальнейшем, они могут узнать личные данные юзеры и удалить информацию с устройства. Более того, данная уязвимость может встретиться у любого владельца ПК с различными версиями Windows. Вскоре должен состояться выход патча, который устранит данную неполадку – его стоит ожидать в обновленной версии ОС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook. «По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роскомнадзор сменил пресс-секретаря / 20 января
- Украина вернула уголовную ответственность чиновникам за незаконное обогащение / 28 ноября
- Зеленский заявил о введении двойного гражданства для репатриантов из США / 20 января
- Лукашенко заверил в желании отстаивать независимость Белоруссии / 9 января
- Эксперт: Весь социальный блок правительства может потерять свои посты / 16 января
- Умер создатель бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк / 31 декабря
- Трамп призвал НАТО активизировать усилия на Ближнем Востоке / 8 января
- Во время весеннего призыва в Украине повестки получат мужчины от 20 лет – Загороднюк / 17 января