Характер боли в пояснице указывает на её причину, считают медики. Вызвать неприятные ощущения могут не только патологические процессы, но и нездоровый образ жизни человека.

К нему эксперты относят, прежде всего, недостаточную двигательную активность, вызвать дискомфорт может также отсутствие баланса в питании, сопровождаемое запорами. Ноющая боль в районе поясницы у большинства людей связана с различными нарушениями в строении самого позвоночника, а также в функционировании спинных мышц. Режущая болезненность иногда возникает из-за поднятия слишком больших тяжестей при переноске грузов. Острая боль, так называемый «прострел», наблюдается при воспалении седалищного нерва. Причин возникновения ишиаса великое множество. Заболевание может быть результатом переохлаждения, а также осложнением после перенесенного гриппа. Возникает оно и при различных травмах и деформациях межпозвоночных дисков вследствие образования грыж и опухолей. Пояснично-крестцовый радикулит может быть связан с артритом и сахарным диабетом.

У женщин болезненные ощущения могут быть спровоцированы месячными, а также различными гинекологическими недугами. Причиной их появления у мужчин является воспаление предстательной железы, а также развитие злокачественных опухолей.

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