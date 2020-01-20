Ученые обнаружили изменяющий представления о Вселенной объект

Ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили отдаленную галактику, которая меняет представление о развитии Вселенной. Специалисты исследовали самую дальнюю галактику из всех известных и определили, что она образовалась на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось.
Обнаруженная галактика отличается массивными размерами и наличием ядра, однако процессы образования звезд в ней остановились и она умирает. Как отмечают ученые, полученные данные указывают, что процессы звездообразования в подобных галактиках во время их развития были не такими бурными, как принято считать.
Ученые продолжают изучать космос, но пока не знают, от чего зависит возраст галактик. К примеру, Млечный путь продолжает развиваться, здесь медленно зарождаются новые звезды, а вот M87, находящаяся относительно близко, уже «мертва». Астрономы считают, фактором может выступать массивная черная дыра в центре галактик. Эксперты намерены продолжать исследования, чтобы получить ответ на интересующие их вопросы, касательно того, как галактики с бурным развитием становятся «неживыми».
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