Великобритания, Люксембург и Нидерланды сняли арест с активов «Газпрома»

В Великобритании, Люксембурге и Нидерландах сняли аресты с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Газпрома».

«Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО „Газпром“ 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК „Нафтогаз Украины“ на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., были сняты», — говорится в сообщении.

В Великобритании судебные обязательства «Газпрома», South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом суда от 14 января. Юридическая компания «ДЛА Пайпер Лондон» подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии.

10 января адвокаты «Нафтогаза» направили письма адвокатам «Газпрома» и нидерландских компаний группы «Газпром» о снятии арестов в Нидерландах. Информация о снятии ареста акций отражена в реестре акционеров South Stream Transport BV.

27 декабря 2019 года «Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

20 декабря в Минске был подписан межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия. Он предусматривает пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на 5 лет с возможностью его продления на 10 лет.

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Последнее: В Великобритании, Люксембурге и Нидерландах сняли аресты с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Газпрома». «Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО „Газпром“ 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК „Нафтогаз Украины“ на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма […]