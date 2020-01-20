Герцог Сассекский о потере королевского титула: Это прыжок в неизвестность, но другого выхода не было

Отказ герцогов Сассекских от королевских титулов – это «прыжок в неизвестность», заявил британский принц Гарри 19 января, выступая с речью на благотворительном мероприятии в Лондоне. Так он прокомментировал решение Букингемского дворца о том, что герцоги больше не смогут официально представлять королеву, сообщает ВВС.
По словам Гарри, он и его супруга Меган рассчитывали и далее служить королеве, пусть и без государственного финансирования. Это «оказалось невозможно», констатировал младший внук Елизаветы II.
Принц сказал, что он всегда будет «очень уважать свою бабушку, моего главнокомандующего», а Великобритания останется для него родным домом.
8 января герцоги Сассекские Гарри и Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.
Елизавета II одобрила их решение. Букингемский дворец 18 января информировал, что супруги утрачивают право именоваться их королевскими высочествами.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Отказ герцогов Сассекских от королевских титулов – это «прыжок в неизвестность», заявил британский принц Гарри 19 января, выступая с речью на благотворительном мероприятии в Лондоне. Так он прокомментировал решение Букингемского дворца о том, что герцоги больше не смогут официально представлять королеву, сообщает ВВС. По словам Гарри, он и его супруга Меган рассчитывали и далее служить королеве, пусть и без государственного […]
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