Утконосы могут исчезнуть из-за изменения климата

Научные специалисты рассказали, что вид утконосов на сегодняшний день находится под угрозой исчезновения. Оказывается, уже сегодня речные жители исчезли с 40% своего исторического ареала на восточном побережье Австралии.

Не секрет, что утконос является одним из немногих видов млекопитающих, которые откладывают яйца. Эти животные имеют клюв утки, хвост бобра, выдроподобные ноги и ядовитую шпору на задней ноге. Сегодня утконосы внесены в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения, ведь с древних времен численность этих млекопитающих сократилась на 50%. Недавно специалисты из Центра экосистемных наук Университета Нового Южного Уэльса определили, что основной причиной сокращения количества утконосов является климат, который постоянно меняется.

Более того, исследователи намерены понизить статус утконоса до «уязвимого» и разработать меры по сохранению вида.

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Последнее: Научные специалисты рассказали, что вид утконосов на сегодняшний день находится под угрозой исчезновения. Оказывается, уже сегодня речные жители исчезли с 40% своего исторического ареала на восточном побережье Австралии. Не секрет, что утконос является одним из немногих видов млекопитающих, которые откладывают яйца. Эти животные имеют клюв утки, хвост бобра, выдроподобные ноги и ядовитую шпору на задней […]