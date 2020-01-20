Эксперты рассказали, умеют ли животные икать

Команда исследователей заявила, что икота преследует не только людей, но еще и животных. Ранее ученые сомневались, что животные тоже могут икать.

Известно, что икота происходит от спонтанных сокращений диафрагмы и межреберных мышц, которые заставляют человека сделать резкий вдох, перекрываемый надгортанником. Таким образом, создается эффект кратковременного удушья. Также нередко икота возникает от раздражения так называемого блуждающего нерва, который идет от мозга к брюшной полости через отверстие в диафрагме. Недавно специалисты определили, что все эти факторы знакомы и животным. Проведенные эксперименты показали, что практически все млекопитающие икают.

Также ученые рассказали, что у кошек, например, из-за разного строения голосового аппарата икота проходит беззвучно. Тем не менее, этот процесс знаком и кошкам.

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