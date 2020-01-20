Названы неинфекционные заболевания, которые могут быть заразными

Стало известно, что ряд заболеваний, которые на протяжении длительного периода времени считались неинфекционными, могут быть все же заразными.

На сегодняшний день огромное количество заболеваний считаются неинфекционными. Среди них болезни сердца, рак и болезни легких. Именно данные заболевания также сегодня считаются наиболее распространенными причинами смерти. Их причинами называют сочетание генетических и экологических факторов и образ жизни. Недавно проведенное исследование показало, что все это время ученые могли ошибаться, считая данные заболевания неинфекционными. Специалисты нашли доказательства того, что некоторые болезни могут передаваться между людьми через микробы, живущие в телах людей.

Полученные данные планируют проверить в ближайшее время в ходе нового масштабного исследования.

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