Ученые рассказали, как интернет вредит мозгу студентов

20.01.2020, 19:52, Новости дня

Команда сотрудников Миланского Университета поделилась результатами недавно проведенного исследования, в рамках которого выяснилось, что постоянное использование интернета негативно отражается на работе мозга молодых людей.

В ходе исследования ученые изучали работу мозга студентов, которые постоянно использовали цифровые технологии и увлекались интернетом. Эксперты хотели понять, насколько сильно влияют такие увлечения на работу мозга человека. Оказалось, именно данные технологии подавляют чувство одиночества. Соответствующие выводы были сделаны на основании данных, полученных после анализа информации о 285 студентах. Помимо работы мозга специалисты также обращали внимание на навыки обучения студентов, их мотивации, симптомы беспокойства, стресса и одиночества.

Исследователи заявили, что интернет является зависимостью, которая со временем приводи к развитию серьезных депрессивных состояний.



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