Мужчина напал с ножом на сотрудника отеля в Выборге

В Выборге посетитель набросился с ножом на сотрудника ресторана гостиницы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с ранением в области живота.
Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА «Невские новости». Мотивы преступника устанавливаются.
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Последнее: В Выборге посетитель набросился с ножом на сотрудника ресторана гостиницы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с ранением в области живота. Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА «Невские новости». Мотивы преступника устанавливаются.
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