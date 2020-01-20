Мужчина напал с ножом на сотрудника отеля в Выборге

20.01.2020, 19:51, Разное

В Выборге посетитель набросился с ножом на сотрудника ресторана гостиницы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с ранением в области живота.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА «Невские новости». Мотивы преступника устанавливаются.



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Последнее: В Выборге посетитель набросился с ножом на сотрудника ресторана гостиницы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с ранением в области живота. Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА «Невские новости». Мотивы преступника устанавливаются.

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