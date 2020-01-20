На крупнейшем месторождении Ливии произошел форм-мажор

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила, что вводит на крупнейшем нефтяном месторождении Эш-Шарара и месторождении Эль-Филь форс-мажорные обстоятельства.
Соответствующий документ NOC направила трейдерам корпорации. В предупреждении указывается, что «группы лиц, находящиеся под контролем отрядов по охране нефтяных объектов, заблокировали трубопроводы», которые связывают месторождения с нефтеналивными портами, передает ТАСС.
Речь идет о трубопроводах, по которым нефть транспортируется от Эш-Шарары к морскому терминалу города Эз-Завия, а также от месторождения Эль-Филь к прибрежному терминалу в Мелите.
В выходные Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение из-за остановки экспорта нефти из пяти портов. Компания заявила, что глава Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар якобы дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром росли на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Выборге посетитель набросился с ножом на сотрудника ресторана гостиницы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с ранением в области живота. Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА «Невские новости». Мотивы преступника устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Зауралье для детей сделали горку из пожарной машины / 2 декабря
- Мнение: ПЖиВ. Хроники «убойного отдела» / 18 декабря
- «Сердце не выдержит»: Рудковская в прозрачном платье размазала Собчак / 20 декабря
- Мнение: Пусть матерятся, лишь бы не по-русски / 21 декабря
- «Под чем она?»: еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец / 16 декабря
- Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова / 10 января
- Такая нежность: Пинк и Кэри Харт трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы / 8 января
- Мнение: Символ «геноцида» / 24 ноября