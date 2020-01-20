На крупнейшем месторождении Ливии произошел форм-мажор

20.01.2020, 19:51, Новости дня

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила, что вводит на крупнейшем нефтяном месторождении Эш-Шарара и месторождении Эль-Филь форс-мажорные обстоятельства.

Соответствующий документ NOC направила трейдерам корпорации. В предупреждении указывается, что «группы лиц, находящиеся под контролем отрядов по охране нефтяных объектов, заблокировали трубопроводы», которые связывают месторождения с нефтеналивными портами, передает ТАСС.

Речь идет о трубопроводах, по которым нефть транспортируется от Эш-Шарары к морскому терминалу города Эз-Завия, а также от месторождения Эль-Филь к прибрежному терминалу в Мелите.

В выходные Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение из-за остановки экспорта нефти из пяти портов. Компания заявила, что глава Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар якобы дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром росли на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.



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