Автоновости: В России сертифицирован большой «американец» (есть детали про мотор)

Год назад в Детройте Cadillac представил новый большой кроссовер XT6 с тремя рядами кресел. И вот теперь новинку готовят для России: стало известно, с каким двигателем автомобиль приедет в Россию.

В России полноразмерный 5-метровый Cadillac XT6 уже сертифицирован и получил ОТТС сроком на три года. И из него стало известно, что в россияне не получат атмосферный бензиновый V6 3,6 (314 л.с., 367 Нм), который есть у модели на других рынках. Вместо это российским покупателям достанется более дешевая версия с 2-литровой турбочетверкой LSY для Китая, пишет "Авторевю".

При этом российский вариант дефорсируют с 237 до 200 л.с., а момент в 350 Нм останется неизменным. Привод будет только полный, коробка передач — девятиступенчатый автомат. Салон будет на 6 или 7 мест, шины — 235/55 R20, в списке оснащения фигурируют адаптивный круиз-контроль, отдельный климат-контроль для задних пассажиров и люк в крыше.

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Динамических характеристик XT6 производитель пока не приводит, но кроссоверу ранее уже было обещано, помимо прочих комплектаций, исполнение Sport для ряда рынков. Оно будет отличаться адаптивной подвеской, 21-дюймовыми колесными дисками вместо штатных 20-дюймовых, доработанной системой рулевого управления и чуть более агрессивной отделкой кузова и салона (к примеру, в версиях Premium и Luxury интерьер отделывается деревом, а у Sport применяется карбон). Кроме того, упоминается и система выбора режимов движения с четырьмя предустановленными вариантами.

В длину кроссовер вытянулся на 5 050 мм, в ширину – на 1 964 мм, высота XT6 составляет 1 784 мм, а колесная база – 2 863 мм, чем объясняются довольно большие свесы. Президент Cadillac Стив Карлайл заявил, что у нового кроссовера "каждое кресло будет лучшим местом в салоне" (опционально доступны раздельные кресла второго ряда), но ради этого пришлось пожертвовать погрузочными возможностями XT6. Если задействованы все посадочные места, объем багажника новинки составит лишь 356 л. Впрочем, если сложить третий ряд сидений, грузовой отсек увеличится до 1 220 л, а если убрать еще и второй, то до 2 228 л.

В интерьере есть кожаная отделка, вентиляция кресел первого ряда и подогрев второго, а также акустика Bose, ионизатор и новая мультимедийная система. Главное нововведение в этом случае – качающаяся поворотная шайба в качестве основного органа управления дополнительными функциями. Мультимедийная система способна запоминать "профиль пользователя" и хранить его в облаке, откуда он будет доступен на любом другом автомобиле GM с соответствующими возможностями.

Кроме того, в качестве доступного оборудования названы система ночного видения, камера заднего вида с омывателем, система кругового обзора, беспроводная зарядка для гаджетов, точка доступа в интернет, порты USB для каждого пассажира, а также множество ассистирующих водителю систем. В Россию новый XT6 повезут из США. Цены назовут ближе к старту продаж, который ожидается в первом квартале 2020 года.

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