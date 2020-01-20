ОП наладит диалог власти и общества по реализации послания президента

Общественная палата (ОП) РФ и общественные палаты регионов будут способствовать диалогу между властью и гражданами в процессе реализации задач, озвученных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили в пресс-службе палаты.

«У общественных палат, как федеральной, так и региональных, имеется серьезный опыт выстраивания диалога между властью и гражданами. Как мы подчеркивали в своем ежегодном докладе о состоянии гражданского общества, общественный запрос сегодня заключается не только в том, чтобы постоянно осуществлялся общественный контроль, но и в том, чтобы общество было подключено к выработке самих решений», – сказала секретарь ОП Лидия Михеева, передает ТАСС.

Она отметила, что, например, в Липецкой области ОП уже назначила встречу с руководителями профильных управлений администрации региона.

«Сейчас вместе с коллегами из регионов мы начинаем проводить серию мероприятий по всей России. Поддержка семей с детьми, борьба с бедностью, качественное питание в школах, модернизация первичного звена здравоохранения и системы оплаты труда врачей – все это вопросы, которые волнуют граждан и за решением которых на местах должно следить активное гражданское общество, участвовать в их решении… Мы и наши коллеги в регионах к этому готовы», – подчеркнула Михеева.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, продлить и расширить программу маткапитала, ввести специальную доплату для классных руководителей в школах.

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