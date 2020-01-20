Старший сын Натальи Водяновой принял участие в модном шоу Balmain

18-летний Лукас Портман уже второй год подряд представляет новую коллекцию бренда Balmain. Дебютировал парень на подиуме в июне прошлого года во время недели моды в Париже. Сейчас же он повторил успех на модном шоу в той же французской столице, где живет знаменитая мать Лукаса, супермодель Наталья Водянова. Лукас появился перед гостями и фотографами в мужском костюме осенне-зимней коллекции 2020/2021 года: темно-синий пиджак, черные брюки и классические ботинки, поверх костюма было накинуто черное пальто, а весь образ дополнили черные очки «авиаторы». Стабильное его участие в в шоу Вalmain неслучайно: Наталья Водянова дружна с креативным директором французского модного дома Оливье Рустеном и сама когда-то принимала участие в показах бренда.

Неизвестно, поддержали ли его на показе родители, братья с сестрой и его девушка Мила Разафи — никто из них не опубликовал в социальных сетях видео или хотя бы фото Лукаса. Стоит отметить, что это не единственный опыт Лукаса в мире моды. В 2002 году, будучи еще совсем малышом, он вместе с мамой, а также моделью Лией Кайбеде и ее ребенком украсил страницы журнала Vogue. Помимо участия в модных показах парень также помогает своей матери в развитии благотворительного фонда «Обнаженные сердца» — например, регулярно участвует в благотворительных забегах.

Напомним, Лукас Портман — старший из пяти детей российской топ-модели Натальи Водяновой и ее первого мужа, художника английского происхождения Джастина Портман. Его родители поженились в 2001 году, а развелись, когда мальчику было 10 лет. Но оба родителя активно принимали участие в его воспитании и после развода. У Лукаса есть младшие сестра Нева и брат Виктор, а также двое сводных братьев от французского бизнесмена Антуана Арно. С Антуаном, кстати, Наталья Водянова обручилась в новогоднюю ночь, о чем рассказала своим подписчикам в первый день нового 2020 года. Наталья и Антуан познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го — Роман. От Джастина Портмана модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).

Сам Лукас, несмотря на досрочно юный возраст, уже два года встречается с Милой Разафи — в октябре прошлого года влюбленные отметили годовщину отношений. Как ни странно, о девушке в сети нет никакой информации касательно ее биографии и жизни до Лукаса. Страница Милы в Instagram закрыта. Весной 2018 года совместным снимком с Милой поделилась в своих социальных сетях лишь Наталья Водянова, показывая фото с семейного отпуска.

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Последнее: 18-летний Лукас Портман уже второй год подряд представляет новую коллекцию бренда Balmain. Дебютировал парень на подиуме в июне прошлого года во время недели моды в Париже. Сейчас же он повторил успех на модном шоу в той же французской столице, где живет знаменитая мать Лукаса, супермодель Наталья Водянова. Лукас появился перед гостями и фотографами в мужском костюме […]