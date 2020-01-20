Лили Олдридж снялась топлес в рекламе Pinko

20.01.2020, 19:35, Разное

Решительная, уверенная в себе, принимающая решения, всегда готовая к риску — такой американская топ-модель Лили Олдридж предстала в новой весенне-летней рекламной кампании Pinko, одетая в мужской пиджак, украшенный бахромой, и ботинки в ковбойском стиле.

Мы выбрали Лили, потому что она настоящее воплощение героини Pinko. Она элегантная, утонченная, с современным взглядом на жизнь. Она производит впечатление активной героини, полной разных чувств,- говорит Катерина Негра, креативный директор Pinko. Антуражем для рекламной кампании стала пустыня: симфония цвета и света была создана командой художников, включая стилиста Ванессу Рейд и креативного директора Риккардо Руини. Авторами фотосессии выступил известный дуэт — Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Весь антураж с родео и ковбойский образ вдохновлены деталями культовой сумки Pinko Love Bag Mix. Здесь также можно увидеть ультрастильное столкновение черного цвета и металлических деталей сумки Pinko Love Bag Puff из мягкой стеганой кожи наппы с аппликациями, нашивками и бахромой; новые яркие детали, как металлическая пряжка на сумке Pinko Love Birds или запоминающиеся микро-цепочки и шпильки сумки Pinko Mini Love, а также окантовку со стразами в модели сумки Pinko Go-round. 



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