Мэр Новокузнецка пригрозил иском агентству «Интерфакс» за заметку о переносе открытия школы

20.01.2020, 19:31, Разное

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов распорядился подать в суд на информагентство «Интерфакс» за заметку о переносе открытия строящейся школы. Об этом он рассказал в выпуске от 16 января программы «Утро с мэром» на муниципальном канале, на который обратила внимание «Тайга.Инфо».

Строительство нового корпуса школы №81 в Заводском районе города начали в 2013 году, поскольку старое здание устарело. В 2018-м из-за срыва сроков губернатор Сергей Цивилев отправил нескольких чиновников в отставку. Один из блоков школы тогда обещали достроить к сентябрю 2019 года, однако дату с тех пор неоднократно переносили.

В январе агентство со ссылкой на мэрию города сообщило, что открытие школы откладывается на неопределенный срок, при этом прием в первые классы на следующий учебный год начнется к февралю. В заметке отмечалось, что «здание принимают все надзорные органы, одновременно начался набор в классы и идет подготовка к проведению родительских собраний».

«Все эти "интерфаксы", они, конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо понести настоящую информацию, — пояснил мэр. —

Нельзя так относиться к делу, которое было сделано прежде всего командой губернатора. Губернатором, который нашел финансы все-таки».

Источник: Новая газета



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