«Обстоятельства непреодолимой силы» заставили Гребенщикова прервать концерт на Гоа – Организаторы концерта

Выступление лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, проходившее 19 января на Гоа (деревня Арамболь), было приостановлено местной полицией спустя час после начала. Об этом сообщает издание «Медуза».

Организаторы концерта считают, что причиной появления полиции стали противоречия с местной полицией.

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур», – цитирует издание слова представителя концертного агенства «Ash Arambol», организовавшего выступление артиста на Гоа,

«Ссылаясь на тербования местной религиозной общины, полиция посчитала возможным завершить наше мероприятие», – говорится в сообщении агенства.

Спустя полтора часа разбирательств полиция покинула площадку, забрав часть музыкального оборудования, подчеркнули в концертном агенстве.

Организаторы концерта заявили, что не намерены возвращать зрителям деньги за билеты, а появление полиции считают «незаконным вторжением».

Друзья, мы оставляем деньги за билеты на БГ в Vasily Ash. Оставляем Ash, чтобы он мог существовать.. ну насколько конечно это в наших силах.. Posted by Anya Venediktova-Kaur on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

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Дорогие друзья Вчера в Эш было совершено незаконное вторжение.Доступ к сцене был блокирован и мы не имели… Posted by Ash Arambol on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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