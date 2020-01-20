Характер человека можно определить по особенностям использования смартфона

Ученые из Австралии выяснили, что существует связь между характером человека и особенностями, которые можно заметить при использовании ним смартфона. Свои исследования научные работники провели на базе большого массива статистических данных.

Во время опытов исследователи ориентировались на данные касательно нескольких личностных характеристик, среди которых учитывалось, интроверт человек или экстроверт, насколько он открыт к получению нового опыта, организован и доброжелателен. В числе параметров отмечали и эмоциональную стабильность испытуемых. Как оказалось, отметили работники Мельбурнского технологического университета, все вышеперечисленные черты характера можно определить только по тому, как человек использует свой смартфон.

Женщины с нестабильным эмоциональным состоянием чаще всего проверяют собственные гаджеты вечером, а вот мужчины с теми же характеристиками — утром и в дневное время. Представительницы прекрасного пола с выраженной склонностью к эмоциональному сочувствию совершают больше исходящих звонков, особенно по вечерам в будние дни, а дисциплинированные люди редко звонят на один и тот же номер много раз в течение одного дня.

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