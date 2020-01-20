Замучен русским князем: православные вспоминают убитого чудотворца

История праздника

Преподобный Григорий был пострижен в иноки в Киево-Печерском

монастыре. Много времени он уделял чтению книг. Рассказывают, что несколько раз

в келию к чудотворцу и в монастырский сад пробирались грабители. Кротким словом

Григорий вразумлял преступников. После беседы с чудотворцем, они не просто

отказывались от своих темных замыслов на этот раз – с тех пор они начинали

вести честную жизнь.

Однажды чудотворец шел к Днепру, чтобы набрать воды. На

берегу его встретили сыновья переяславского князя Ростислава Всеволодовича,

брата Владимира Мономаха. Отроки принялись смеяться над преподобным Григорием и

грубо его ругать. В ответ чудотворец попытался вразумить их, предупредив, что и

сами они, и их отец найдут смерть в воде.

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Публикация от Православие ⛪️ Житие Святых �� (@pravoslavie_svyatye) 5 Янв 2019 в 3:02 PST

Разгневанный брат Владимира Мономаха повелел связать старца

по рукам и ногам и с камнем на шее утопить его в Днепре. Не прошло и года после

этой страшной казни, как князь Ростислав утонул, спасаясь бегством от половцев.

Сам чудотворец Григорий погребен в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской

лавры.

21 января наряду с другими почитаемыми в этот день святыми православные

вспоминают чудотворца Григория Печерского.

Емельяны Перезимники: традиции на Емельянов день

Ответ на вопрос, какой праздник 21 января, дает и народный

календарь славян. Простой православный люд этот день именует Отданием Святок,

Емельяновым днем и Василисами зимними.

Народные традиции велят 21 января угощать своих кума с

кумой. Согласно примете, такое отношение к крестным родителям может принести самим

крестникам здоровье. Кум и кума, в свою очередь, должны прийти в гости не с

пустыми руками – от них ждут в подарок брусок мыла и полотенце.

Во время первого мытья крестника с новым мылом и полотенцем

родителям советовали помолиться за здравие своего ребенка и произнести: «С гуся

вода, с Иванушки худоба».

К слову, выражение «Мели Емеля – твоя неделя» берет свое

начало именно от Емельянова дня. Традиционно долгими зимними вечерами народ

собирался, чтобы послушать истории и сказки.

Кроме того, согласно народным повериям, 21 января у человека

появлялась возможность избавиться от застарелой лихорадки. Считалось, что для

этого понадобится некая «трава-лихоманник».

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Публикация от Красота в глазах смотрящего (@vesna_vesnushkaa) 17 Сен 2019 в 7:00 PDT

Народные приметы и гадания

«На Григория-Емельяна ветер с Черна моря – быть лету с

великой грозой», – гласит народная мудрость. Вообще, судя по всему, народ очень

внимательно следил за ветром именно в этот день. Считалось, что 21 января

начинаются настоящие зимние метели, за которыми приходит сильный мороз. Также в

народе ходили и другие приметы, при помощи которых по ветру можно было

предсказать летнюю погоду.

Молитвы чудотворцу Григорию Печерскому

Православные молятся чудотворцу Григорию Печерскому с просьбой

попросить у Бога за них о прощении грехов. В Церкви отмечают, что совсем не

лишним будет хотя бы раз в год, в день почитания этого святого, поблагодарить

его, поставить в церкви или дома свечку перед его иконой и прочесть акафист или

молитву.

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