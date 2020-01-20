Замучен русским князем: православные вспоминают убитого чудотворца

20.01.2020, 19:26, Разное

История праздника

Преподобный Григорий был пострижен в иноки в Киево-Печерском
монастыре. Много времени он уделял чтению книг. Рассказывают, что несколько раз
в келию к чудотворцу и в монастырский сад пробирались грабители. Кротким словом
Григорий вразумлял преступников. После беседы с чудотворцем, они не просто
отказывались от своих темных замыслов на этот раз – с тех пор они начинали
вести честную жизнь.

Однажды чудотворец шел к Днепру, чтобы набрать воды. На
берегу его встретили сыновья переяславского князя Ростислава Всеволодовича,
брата Владимира Мономаха. Отроки принялись смеяться над преподобным Григорием и
грубо его ругать. В ответ чудотворец попытался вразумить их, предупредив, что и
сами они, и их отец найдут смерть в воде.

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Публикация от Православие ⛪️ Житие Святых &#55357;&#56911; (@pravoslavie_svyatye) 5 Янв 2019 в 3:02 PST

Разгневанный брат Владимира Мономаха повелел связать старца
по рукам и ногам и с камнем на шее утопить его в Днепре. Не прошло и года после
этой страшной казни, как князь Ростислав утонул, спасаясь бегством от половцев.
Сам чудотворец Григорий погребен в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской
лавры.

21 января наряду с другими почитаемыми в этот день святыми православные
вспоминают чудотворца Григория Печерского.

Емельяны Перезимники: традиции на Емельянов день

Ответ на вопрос, какой праздник 21 января, дает и народный
календарь славян. Простой православный люд этот день именует Отданием Святок,
Емельяновым днем и Василисами зимними.

Народные традиции велят 21 января угощать своих кума с
кумой. Согласно примете, такое отношение к крестным родителям может принести самим
крестникам здоровье. Кум и кума, в свою очередь, должны прийти в гости не с
пустыми руками – от них ждут в подарок брусок мыла и полотенце.

Во время первого мытья крестника с новым мылом и полотенцем
родителям советовали помолиться за здравие своего ребенка и произнести: «С гуся
вода, с Иванушки худоба».

К слову, выражение «Мели Емеля – твоя неделя» берет свое
начало именно от Емельянова дня. Традиционно долгими зимними вечерами народ
собирался, чтобы послушать истории и сказки.

Кроме того, согласно народным повериям, 21 января у человека
появлялась возможность избавиться от застарелой лихорадки. Считалось, что для
этого понадобится некая «трава-лихоманник».

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Публикация от Красота в глазах смотрящего (@vesna_vesnushkaa) 17 Сен 2019 в 7:00 PDT

Народные приметы и гадания

«На Григория-Емельяна ветер с Черна моря – быть лету с
великой грозой», – гласит народная мудрость. Вообще, судя по всему, народ очень
внимательно следил за ветром именно в этот день. Считалось, что 21 января
начинаются настоящие зимние метели, за которыми приходит сильный мороз. Также в
народе ходили и другие приметы, при помощи которых по ветру можно было
предсказать летнюю погоду.

Молитвы чудотворцу Григорию Печерскому

Православные молятся чудотворцу Григорию Печерскому с просьбой
попросить у Бога за них о прощении грехов. В Церкви отмечают, что совсем не
лишним будет хотя бы раз в год, в день почитания этого святого, поблагодарить
его, поставить в церкви или дома свечку перед его иконой и прочесть акафист или
молитву.



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