Град размером с куриное яйцо: мощная стихия попала на видео

На юго-восток Австралии обрушился мощный град. Непогода пришла в Австралийскую столичную территорию и штат Новый Южный Уэльс. Местные жители рассказали, что куски льда достигали размера куриного яйца. Были повреждены несколько зданий и сотни автомобилей, сообщает ТВЦентр.
В то же время в штатах Виктория, Тасмания и Южная Австралия продолжают бушевать лесные пожары. Местные власти заявили, что опасный сезон продлится еще несколько месяцев. По данным агентства «Интерфакс», с сентября 2019 года в результате пожаров погибли не менее 30 человек.
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Последнее: Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР. А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе? А сейчас, выходит, этот повод появился? Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но […]
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