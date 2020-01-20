Россия продала Турции вместе с С-400 больше сотни управляемых зенитных ракет

Россия поставила Турции вместе с комплексом С-400 свыше 120 зенитных управляемых ракет, пишут СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

«Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты», – сообщил собеседник ТАСС.

Он отметил, что условия сделки не предполагают передачи технологий Турции.

Акт приема-передачи подписали российские представители в декабре 2019 года в Анкаре, отметил собеседник. По его словам, с подписанием документа начала действовать 20-месячная гарантия на обслуживание комплексов российской стороной.

В «Рособоронэкспорте» от комментариев на эту тему отказались.

На минувших выходных президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление.

Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.

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