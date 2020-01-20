Мнение: Иран угрожает выйти из ДНЯО

МИД Ирана официально предупредил страны ЕС участвующие в ядерной сделке, что если они попробуют передать вопрос выполнения Ираном ядерной сделки в Совет Безопасности ООН (с очевидными обвинениями в адрес Ирана), то Иран выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия. Несколько ранее, Иран уже заявлял, что также он пересмотрит свое сотрудничество с МАГАТЭ.

Вполне очевидно, что ядерная сделка была сорвана благодаря США, после чего Ирану по сути предлагалось выполнять ее в одиночку или перезаключать на худших для Ирана условия. Иран на это не пошел и предложил европейцам выполнять свои обязательства, которые их очевидно выполнить не смогли, ввиду в очередной раз проявившейся зависимости европейских стран от США.

Разумеется, ввиду того, что европейцы скорее симулируют выполнение ядерной сделки со своей стороны, ее выполнение со стороны Ирана теряет смысл, на что Тегеран прозрачно намекал в течение прошлого года, постепенно снимая наложенные сделкой ограничения на ядерную программу. После убийства Сулеймани Иран де-факт снял ограничения на обогащение урана, ну а теперь озвучивает предупреждение, что далее речь уже пойдет о создании ядерного оружия. При выходе из ДНЯО, Иран будет скован только практическими трудностями связанными с созданием ядерных боеголовок, которые он может установить на свои дальнобойные ракеты высокой точности, способные достигать столиц основных оппонентов Ирана в регионе и крупнейших региональных баз США.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР. А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе? А сейчас, выходит, этот повод появился? Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но […]