Крейсер «Маршал Устинов» прогнал британские F-35

Российский ракетный кресйер «Маршал Устинов», расположенный вблизи острова Кипр, помешал полетам британских истребителей F-35 над Средиземным морем. Оснащенный ЗРК С-300 корабль на несколько дней заблокировал авиабазу Королевских ВВС на юге острова.

Корабль находился на расстоянии 10 километров от суши, а потому ведомства ВВС Великобритании, возможно, решили отложить полеты своих разведчиков F-35, чтобы российские установки не научились распознавать беспилотники в воздухе. Военные решили связываться с российскими средствами РЭБ.

Остается только предполагать, какие устройства способны распознавать истребители пятого поколения с радарами АФАР. Так как российские С-300 были введены в эксплуатацию еще в 70-х годах прошлого века, британские аналоги должны превосходить их по оснащению.

В сентябре прошлого года израильские военные писали в отчете, что их F-35I неоднократно залетали на несколько сотен километров вглубь Сирии, где работали не только С-300, но и С-400.

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