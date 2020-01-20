В Китае 14 врачей заразились неизвестной пневмонией

20.01.2020, 19:21, Разное

В Китае появились новые сведения касательно неизвестного коронавируса, которым уже заразились около 300 человек. По последним данным, симптомы инфекции проявились у 14 медицинских работников, контактировавших с больными.
Медработники заразились неизвестной пневмонией, таким образом подтвердив возможность передачи инфекции от одного человека к другому. Данные подтвердили специалисты комитета по здравоохранению.

Ранее болезнь выявили у 217 пациентов, трое людей от обнаруженной инфекции скончались, исследователи продолжают разработку эффективной вакцины против вируса.



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