В Китае 14 врачей заразились неизвестной пневмонией

В Китае появились новые сведения касательно неизвестного коронавируса, которым уже заразились около 300 человек. По последним данным, симптомы инфекции проявились у 14 медицинских работников, контактировавших с больными.

Медработники заразились неизвестной пневмонией, таким образом подтвердив возможность передачи инфекции от одного человека к другому. Данные подтвердили специалисты комитета по здравоохранению.

Ранее болезнь выявили у 217 пациентов, трое людей от обнаруженной инфекции скончались, исследователи продолжают разработку эффективной вакцины против вируса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР. А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе? А сейчас, выходит, этот повод появился? Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но […]