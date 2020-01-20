В Китае 14 врачей заразились неизвестной пневмонией

В Китае появились новые сведения касательно неизвестного коронавируса, которым уже заразились около 300 человек. По последним данным, симптомы инфекции проявились у 14 медицинских работников, контактировавших с больными.
Медработники заразились неизвестной пневмонией, таким образом подтвердив возможность передачи инфекции от одного человека к другому. Данные подтвердили специалисты комитета по здравоохранению.
Ранее болезнь выявили у 217 пациентов, трое людей от обнаруженной инфекции скончались, исследователи продолжают разработку эффективной вакцины против вируса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Путин уволил Чайку и выдвинул в генпрокуроры генерала Краснова из СКР. А мне интересно, означает ли отставка Чайки, что шалости сыновей генпрокурора давно поднадоели Кремлю? Но не было подходящего повода избавиться от человека, который долги годы верой и правдой служил системе? А сейчас, выходит, этот повод появился? Очевидно, что самого экс-генпрокурора система не сдаст, но […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих средь бела дня / 3 января
- Мнение: Убийство Сулеймани — акт международного терроризма / 4 января
- Мнение: Миф о сталинской «индустриализации». / 29 ноября
- Мнение: Шеф, все пропало! / 15 декабря
- «Враг народа»: Наргиз Закирова сделала откровенное заявление / 30 декабря
- День Вооруженных Сил Украины: топ-10 ярких видео про украинских героев / 6 декабря
- Во время концерта Верки Сердючки у беременной зрительницы начались схватки / 3 декабря
- Мнение: Письмо: «Все это выглядит жалко и нелепо» / 17 января