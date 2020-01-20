Житель Москвы несколько недель жил в квартире с трупом матери и тоже умер

В субботу, 18 января, в одной из квартир в западном районе Москвы обнаружены два трупа – матери и сына. По имеющейся информации, житель на протяжение нескольких недель жил рядом с телом мёртвой родственницы, а затем и сам умер.

Сигнал в правоохранительные органы поступил от 85-летнего москвича, обнаружившего в квартире трупы бывшей жены и сына. Мужчина уже много лет живёт отдельно от семьи, но имеет ключ от их жилья и иногда приходил в гости. В этот раз он также приехал навестить родственников, но обнаружил два трупа – 49-летнего сына и 74-летней экс-супруги, после чего рассказал об этом в полицию.

Прибывшие на место специалисты не обнаружили на телах признаков насильственной смерти. Оказалось, что смерть женщины наступила на несколько недель раньше, то есть, сын в это время жил рядом с трупом матери. Мужчина же скончался около двух недель назад, и на данный момент вероятной причиной его смерти называют заболевания, возникшие на фоне алкогольной зависимости.

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