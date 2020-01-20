ЛГБТ-активистка Шарыгина об объединении «Ценности, достоинство, семья» в Раде: Пока в панику не впадаю. Наверное, до первого закона против абортов

Вице-президент харьковского женского объединения «Сфера», соорганизатор «ХарьковПрайд» и «КиевПрайд» Анна Шарыгина в комментарии изданию «ГОРДОН» сказала, что не впадает в панику из-за создания в Верховной Раде межфракционного объединения «Ценности, достоинство, семья».

«Объединение в Верховной Раде может декларировать что угодно, что не противоречит законодательству и Конституции. Сама по себе инициатива какого-либо объединения еще не свидетельствует о наличии тех или иных ценностей. Если мы говорим о брачном равенстве, институте брака для представителей ЛГБТ, то он, на мой взгляд, полностью ложится в концепцию института семьи. Даже в самом ЛГБТ-сообществе идут дискуссии о том, нужно ли вообще развивать институт брака, который является очень патриархальным. Так, может быть, нардепы создали объединение, чтобы поддержать стремление представителей ЛГБТ к институту брака? В любом случае мы будем реагировать на их законодательные инициативы», – подчеркнула активистка.

Она отметила, что общество не может формироваться, отталкиваясь лишь от морали.

«Конечно, у меня тоже есть тревога. Я вижу, что все это строится вокруг какой-то христианской морали. Но мораль – это сложная философская категория, которая интерпретируется по-разному. На ней не может основываться общество. Даже если мы решим прислушаться к религии, то возникнет вопрос – а к какой именно? Поэтому во всем мире общество пришло к тому, что опираться нужно на закон, который более четко прописан. Но пока в панику я не впадаю. Наверное, до первого закона против абортов. А вообще Украине присущи ценности толерантности и уважения многообразия. Это традиционные украинские ценности», – резюмировала Шарыгина.

17 января народный депутат от «Слуги народа» Святослав Юраш сообщил, что в Верховной Раде создали межфракционное объединение «Ценности, достоинство, семья». В него вошли более 300 нардепов.

По словам Юраша, целью межфракционного депутатского объединения являются «защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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