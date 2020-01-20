Ученые назвали защищающий от рака продукт

20.01.2020, 19:12, Разное

Консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль назвал продукт, снижающий риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, защитить организм от злокачественной опухоли поможет фасоль.

Как сообщает ToDayNews Ufa, в продукте содержится фолиевая кислота, которая укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систему. «Чем темнее фасоль, тем существеннее в ней содержание флавоноидов, а в связи с этим, и сильнее ее действие против развития злокачественных новообразований», – отметил консультант.



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