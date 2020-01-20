Видео: Русский интерес в Ливии

В Берлине с участием Владимира Путина и лидеров еще 9 государств прошла конференция по урегулированию в Ливии. Что происходит в этой стране сейчас?
Теги:
внешняя политика России
,
Ближний Восток
,
Ливия
,
Дмитрий Бавырин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Не так давно в американских СМИ обсуждалась создаваемая в РФ небольшая по размеру ракета. Комментируя интерес западных журналистов к данному вооружению военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что оно может быть предназначено для Су-70 «Охотник». Последний, по словам Леонкова, создан в рамках проекта по разработке тяжёлого ударного разведывательного дрона. Небольшие размеры беспилотных летательных аппаратов не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Беременна?: Лобода заткнула сболтнувшую лишнее дочь / 4 декабря
- Китайский производитель впервые показал смартфон Vivo X30 вживую / 25 ноября
- Мнение: В Магадане открыли памятник Сталину / 21 декабря
- Евгений Водолазкин: «Пишу как древнерусский автор» / 29 декабря
- Родившей Решетовой пришлось вернуться к жизни простой россиянки / 11 декабря
- Врачи запретили Анастасии Заворотнюк встречать новогодние праздники в кругу семьи / 23 декабря
- Вячеслав Фетисов рассказал о единственной дочери Анастасии / 10 декабря
- Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили совместный семейный видеоролик о доверии / 13 января