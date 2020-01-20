По требованию Нафтогаза с активов Газпрома в Европе сняли аресты

Аресты и обеспечительные меры по активам Газпрома в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты по требованию «Нафтогаза Украины», сообщили в российской компании.

«Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО «Газпром» 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК «Нафтогаз Украины» на основании арбитражного решения ТПС № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

В конце декабря глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что РФ и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу и снять аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Газета ВЗГЛЯД писала о достижении Газпромом и Нафтогазом принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину.

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